Il vorticoso caleidoscopio sonoro dei Los Lobos

I Los Lobos sono stati avvistati di recente nelle città italiane, probabilmente attratti dal loro stile energico e coinvolgente. A Torino sono stati avvistati tra i negozi di musica, mentre a Brescia e Roma hanno suonato davanti a centinaia di spettatori, facendo vibrare le strade con le loro chitarre infuocate e le percussioni potenti. La loro musica, ricca di ritmi travolgenti, sta conquistando sempre più fan lungo tutta la Penisola.

Lupi grigi e un po’ acciaccati sono stati avvistati qualche giorno fa alle porte di Torino, ora anche a Brescia e pure a Roma con chitarre fiammeggianti e percussioni esplosive. Ululano ancora da far paura, ma c’è solo da festeggiare: dopo anni di assenza i mitici Los Lobos, la band di Los Angeles che ha mescolato le radici messicane con il rock and roll, il country e il blues, è tornata in Europa, e mercoledì sera ha infiammato il generoso pubblico per la prima data italiana al Teatro Superga di Nichelino (saranno a Roma all’Auditorium Parco della Musica sabato 14 febbraio). Nati nel quartiere chicano da famiglie operaie, i Los Lobos si erano conosciuti alla Garfield High School di East Los Angeles ed erano immediatamente diventati amici grazie proprio al rock and roll. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il vorticoso caleidoscopio sonoro dei Los Lobos Mystic Keys Live, il rito sonoro di Kay al Teatro CortéSe dei Colli Aminei a Napoli Il Teatro CortéSe dei Colli Aminei a Napoli ospita Mystic Keys Live, un evento musicale di Kay. Concerto di Natale 'Ecce mundi gaudium' dei LucisCantor consorzio sonoro Un intimo concerto di musica sacra medievale, interpretato dal duo LucisCantor, si propone di immergere gli ascoltatori nell'atmosfera di devozione e spiritualità del Natale attraverso canti, melodie e narrazioni. HAI VISTO IL VIDEO SU COME I LOS LOBOS ARRANGIANO DUE CHITARRE lo trovi sul mio canale YouTube . #chitarra #loslobos #arrangiamento - facebook.com facebook «Los Lobos», a Chiari la band che lotta per i diritti degli immigrati x.com