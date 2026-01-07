Il dilemma dei cento girasoli fotovoltaici in scena al Cinema Teatro Astra
Una coppia in crisi e un pianeta che mostra i propri limiti. Due linee che scorrono parallele fino a sovrapporsi, senza offrire soluzioni facili. Il dilemma dei cento girasoli fotovoltaici arriva al Cinema Teatro Astra venerdì 9 gennaio, alle 21, all’interno della rassegna Giovani a Teatro con 1. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Il dilemma dei cento girasoli fotovoltaici arriva all’Astra di San Giovanni Lupatoto.
