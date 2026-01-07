Il dilemma dei cento girasoli fotovoltaici in scena al Cinema Teatro Astra

Da veronasera.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coppia in crisi e un pianeta che mostra i propri limiti. Due linee che scorrono parallele fino a sovrapporsi, senza offrire soluzioni facili. Il dilemma dei cento girasoli fotovoltaici arriva al Cinema Teatro Astra venerdì 9 gennaio, alle 21, all’interno della rassegna Giovani a Teatro con 1. 🔗 Leggi su Veronasera.it

il dilemma dei cento girasoli fotovoltaici in scena al cinema teatro astra

© Veronasera.it - "Il dilemma dei cento girasoli fotovoltaici" in scena al Cinema Teatro Astra

Leggi anche: Loris Fabiani al Cinema Teatro Astra: “Quid Ridet?”

Leggi anche: "Vita e avventure di Babbo Natale" al Cinema Teatro Astra

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il dilemma dei cento girasoli fotovoltaici arriva all’Astra di San Giovanni Lupatoto.

Muse School: la scuola vegan alimentata dai 5 girasoli fotovoltaici di James Cameron - E anche tanta se si considera che sono in grado di soddisfare quasi del tutto il fabbisogno energetico del complesso ... greenme.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.