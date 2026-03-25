Totem pubblicitari dal lungomare alla nuova via Argiro il centrodestra | Troppo invasivi

Il centrodestra ha richiesto un'audizione in Commissione comunale per discutere della presenza di totem pubblicitari elettronici situati lungo il lungomare, in via Argiro, nel corso Vittorio Emanuele e nelle vie dello shopping del Murattiano. La questione riguarda la percezione di invasività di questi cartelli pubblicitari, che sono stati installati in alcune delle aree più frequentate e riconoscibili della città.

Il presidente della Commissione Qualità dei Servizi in Comune, Carlo Patruno, annuncia un'audizione per "fare chiarezza sulla questione" Un'audizione in Commissioni comunali per chiedere chiarimenti sulla presenza di totem pubblicitari elettronici in luoghi tra i più iconici della città di Bari, tra cui il lungomare, corso Vittorio Emanuele, le vie dello shopping del Murattiano. Ad annunciare la richiesta è il presidente della Commissione qualità dei Servizi, Carlo Patruno (Romito Sindaco) nella quale saranno auditi, con molta probabilità, gli assessori cittadini alla Cura del Territorio e alla Rigenerazione Urbana, Domenico Scaramuzzi e Giovanna Iacovone, nonchè dirigenti del Comune. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Totem pubblicitari dal lungomare alla nuova via Argiro, il centrodestra: "Troppo invasivi" Articoli correlati Per Bellaria totem informativi più interattivi, moderni ed aperti agli spazi pubblicitariAperto il bando per la concessione di tre aree pubbliche, dove installare o sostituire impianti informativo pubblicitari multimediali E’ online, con... Lavori per la nuova illuminazione sul lungomare a Palese e San Girolamo: "Nuova luce"Proseguono i lavori per la riqualificazione e il potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione sul lungomare a Palese e San Girolamo. Aggiornamenti e notizie su Totem pubblicitari Argomenti discussi: Mostri che tolgono la visuale: a Bari non si placa la rabbia contro i totem pubblicitari; Bari città delle transenne: sul lungomare di Palese ringhiera divelta Così da mesi. In centro è invasione dei totem pubblicitari: rientrano nell’appalto per l’affidamento del servizio di bike sharingDa via Sparano al lungomare, persino alle spalle del Castello Svevo. In piene aree vincolate. In questi giorni si sono intensificati i lavori per l'installazione dei nuovi totem pubblicitari: si ... quotidianodipuglia.it