Riccardo Cocciante | il nuovo singolo è Ho vent’anni con te
Riccardo Cocciante ha scelto di festeggiare il suo ottantesimo compleanno pubblicando il nuovo singolo “Ho vent’anni con te” il 20 febbraio. La scelta di uscire con questa canzone, che anticipa l’album omonimo in arrivo il 13 marzo, nasce dalla voglia di celebrare due decenni dall’ultima pubblicazione. Il brano arriva in un momento in cui il cantautore romano desidera rinnovare il suo legame con il pubblico, ricordando i momenti più belli della sua carriera. La canzone è disponibile su tutte le piattaforme digitali, accompagnata da una copertina che riprende le sfumature di
MILANO – Riccardo Cocciante pubblica il 20 febbraio, giorno del suo ottantesimo compleanno, il nuovo singolo “Ho vent’anni con te” (Sony Music ItalyBoventoon), un regalo che anticipa l’omonimo album in uscita il 13 marzo, a vent’anni dall’ultima pubblicazione. “Ho vent’anni con te”, scritta da Riccardo Cocciante in collaborazione con Luc Plamondon e Pasquale Panella, è la focus track dell’album. Si tratta di un brano emblematico, quasi un testamento emotivo, in cui Riccardo Cocciante guarda al futuro dal punto di vista di un traguardo importante come quello dei suoi ottant’anni. È la voce di un uomo che, nonostante il tempo trascorso, continua a vivere la spensieratezza della giovinezza, che riaffiora grazie a un amore profondo e totalizzante, come condizione dell’anima. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Riccardo Cocciante annuncia il singolo Ho vent’anni con te e un docufilm
Leggi anche: Blanco torna con il nuovo singolo Anche a vent’anni si muoreLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Riccardo Cocciante torna con un nuovo album di inediti dopo 20 anni; Riccardo Cocciante compie 80 anni, venerdì esce il nuovo singolo; Riccardo Cocciante compie 80 anni con nuova musica, docufilm e tour; Musica, ‘Ho vent’anni con te’ il nuovo singolo di Riccardo Cocciante.
RICCARDO COCCIANTE Ho vent’anni con te il nuovo singoloRiccardo Cocciante pubblica il 20 febbraio, giorno del suo ottantesimo compleanno, il nuovo singolo HO VENT’ANNI CON TE, un regalo che anticipa l'omonimo album in uscita il 13 marzo, a vent’anni dall’ ... newsic.it
Riccardo Cocciante, il 20 febbraio esce il nuovo singolo Ho vent'anni con teRiccardo Cocciante pubblica il 20 febbraio, giorno del suo ottantesimo compleanno, il nuovo singolo Ho vent'anni con te (Sony Music Italy/Boventoon), che anticipa l'omonimo album in uscita il 13 marzo ... ansa.it
Riccardo Cocciante torna con nuova musica: il 20 febbraio, nel giorno dei suoi 80 anni, esce “Ho vent’anni con te”, che anticipa l’album omonimo del 13 marzo (a 20 anni dall’ultima pubblicazione). In più: docufilm evento al cinema 20–23 febbraio e tour open facebook
Riccardo Cocciante, in arrivo il nuovo singolo "Ho vent'anni con te" #riccardococciante x.com