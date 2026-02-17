Riccardo Cocciante | il nuovo singolo è Ho vent’anni con te

Riccardo Cocciante ha scelto di festeggiare il suo ottantesimo compleanno pubblicando il nuovo singolo “Ho vent’anni con te” il 20 febbraio. La scelta di uscire con questa canzone, che anticipa l’album omonimo in arrivo il 13 marzo, nasce dalla voglia di celebrare due decenni dall’ultima pubblicazione. Il brano arriva in un momento in cui il cantautore romano desidera rinnovare il suo legame con il pubblico, ricordando i momenti più belli della sua carriera. La canzone è disponibile su tutte le piattaforme digitali, accompagnata da una copertina che riprende le sfumature di

MILANO – Riccardo Cocciante pubblica il 20 febbraio, giorno del suo ottantesimo compleanno, il nuovo singolo “Ho vent’anni con te” (Sony Music ItalyBoventoon), un regalo che anticipa l’omonimo album in uscita il 13 marzo, a vent’anni dall’ultima pubblicazione. “Ho vent’anni con te”, scritta da Riccardo Cocciante in collaborazione con Luc Plamondon e Pasquale Panella, è la focus track dell’album. Si tratta di un brano emblematico, quasi un testamento emotivo, in cui Riccardo Cocciante guarda al futuro dal punto di vista di un traguardo importante come quello dei suoi ottant’anni. È la voce di un uomo che, nonostante il tempo trascorso, continua a vivere la spensieratezza della giovinezza, che riaffiora grazie a un amore profondo e totalizzante, come condizione dell’anima. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

