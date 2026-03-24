Cosa: L’uscita di Io non esisto senza te, secondo singolo che anticipa il nuovo album di Tosca.. Dove e Quando: Brano disponibile da oggi; album Feminae in uscita il 24 aprile (fisico) e 22 maggio (digitale).. Perché: Una collaborazione internazionale prestigiosa che unisce la canzone d’autore italiana alla grande tradizione brasiliana.. È un incontro tra anime quello che segna il ritorno sulle scene di Tosca, artista che ha fatto della ricerca musicale e della contaminazione culturale la propria cifra stilistica. Con l’uscita del brano Io non esisto senza te, l’interprete romana non si limita a pubblicare un nuovo singolo, ma traccia una linea di congiunzione profonda tra la sponda mediterranea e quella sudamericana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Tosca e Maria Bethânia: un ponte tra Italia e Brasile

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