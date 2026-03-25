Torre Annunziata | sfonda la porta della vicina e l?accoltella davanti al figlio

Una donna ha infranto la porta di casa di una vicina armata di due coltelli e ha aggredito la giovane madre che si trovava nella cucina insieme ai suoi due figli, un ragazzo di 12 anni e una bambina di 8. L’episodio si è verificato a Torre Annunziata e i dettagli della vicenda sono stati resi noti dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Ha sfondato la porta della vicina di casa armato con due coltelli ed ha aggredito la giovane mamma che era nella cucina con i suoi due figli, un bambino di 12 anni e una bimba di otto. Poi si è scaraventato sulla donna colpendola con dei fendenti al collo, alla spalla e alle braccia. Il piccolo ometto, quando ha visto il 40enne scaraventarsi sulla mamma, ha tentato di difenderla. Non è stato ferito ma un fendente lo ha preso di striscio vicino all’occhio. Per fortuna senza gravi conseguenze. La bambina, invece, è riuscita a scappare, terrorizzata, e si è nascosta nella camera da letto dei genitori. Le urla di aggressore e vittima non sono passate inosservate agli altri condomini del palazzo in corso Vittorio Emanuele III, abituati alle sfuriate del 40enne, ed hanno immediatamente chiamato la polizia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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