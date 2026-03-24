Lite condominiale rischia di finire in tragedia sfonda la porta della vicina e accoltella la donna e il figlio

Nella giornata di ieri a Torre Annunziata, un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver sfondato la porta di una vicina e aver accoltellato la donna e il figlio. L’uomo è stato anche denunciato per violazione di domicilio. L’incidente si è verificato durante una lite condominiale.

Nella giornata di ieri a Torre Annunziata, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni con l’accusa di tentato omicidio e lo ha inoltre denunciato per violazione di domicilio. L’episodio è avvenuto in Corso Vittorio Emanuele III, dove gli agenti dei Commissariati di Torre Annunziata e Pompei sono intervenuti dopo una segnalazione di lite condominiale con persone ferite. Una volta sul posto, i poliziotti hanno trovato una donna e suo figlio, entrambi con ferite da arma da taglio. Secondo la prima ricostruzione, madre e figlio — poi trasportati all'ospedale di Castellammare di Stabia — sarebbero stati aggrediti poco prima dal loro vicino di casa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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