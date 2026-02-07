Catania 4kg di cocaina nascosta nello sportello dell’auto | arrestato 35enne

La polizia di Catania ha arrestato un uomo di 35 anni con quattro chili di cocaina nascosti nello sportello dell’auto. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato la droga e lo hanno portato in caserma. L’uomo dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sequestrati quattro chili di droga. Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia di Catania con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L’operazione rientra nelle consuete attività di contrasto al traffico di droga condotte dalla squadra mobile della questura etnea. Durante la perquisizione del veicolo su cui viaggiava, gli agenti hanno scoperto un nascondiglio ricavato nello sportello destro dell’auto. All’interno dell’intercapedine, dopo aver rimosso il pannello, sono stati trovati quattro panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa quattro chilogrammi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, 4kg di cocaina nascosta nello sportello dell’auto: arrestato 35enne Approfondimenti su Catania Polizia VIDEO | Rientrava a Catania con quattro chili di cocaina nascosti in auto: arrestato un 35enne Un uomo di 35 anni è stato fermato dalla polizia a Catania con quattro chili di cocaina nascosti in auto. Scoperto con la cocaina nascosta nel contenitore della sorpresa degli ovetti di cioccolato: 35enne arrestato Un uomo di 35 anni è stato arrestato ad Ancona dopo essere stato trovato con cocaina nascosta nel contenitore di una sorpresa di ovetti di cioccolato. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Catania Polizia Argomenti discussi: Auto con 3,4 kg di cocaina al casello, arrestato un 23enne; POLIZIA DI STATO * : CATANIA, 35ENNE ARRESTATO CON 4 CHILI DI COCAINA NELL'AUTO; Catania. Oltre un chilo di cocaina sequestrato dai Carabinieri ad un 27enne: arrestato; Catania, 4kg di cocaina nascosta nello sportello dell’auto: arrestato 35enne. Catania, nell’auto con un carico di cocaina: arrestato un 35enne VIDEOCATANIA – Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Catania ne erano certi. La loro attività di indagine li ha portati alla pista che vedeva un 35enne avrebbe fatto ... livesicilia.it POLIZIA DI STATO * : «CATANIA, 35ENNE ARRESTATO CON 4 CHILI DI COCAINA NELL’AUTO»La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un 35enne, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contene ... agenziagiornalisticaopinione.it Catania, in auto con cocaina e contanti negli slip: arrestato pusher x.com Catania, oltre un chilo di cocaina sequestrato dai Carabinieri ad un 27enne: arrestato #Sicilia242 #Sicilia24 facebook

