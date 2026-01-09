Corre a tutto gas con la cocaina nascosta in auto 55enne arrestato per spaccio

I carabinieri di Acireale e Catania hanno arrestato un uomo di 55 anni, pregiudicato, per detenzione di droga a fini di spaccio. L’operazione è stata condotta durante un controllo stradale, durante il quale è stata trovata cocaina nascosta nell’auto del soggetto. L’intervento si inserisce in un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale, con il supporto dei colleghi del comando provinciale di Catania, hanno arrestato un pregiudicato catanese di 55 anni con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Erano le 15.00 circa quando i militari della pattuglia.

