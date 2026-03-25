A Arezzo continua il percorso de La Foresta di Wudz, un evento culturale promosso da Wudz Edizioni con la collaborazione di Rosy Boa e Woodworm. La manifestazione coinvolge protagonisti nel campo della musica e dell’arte, tra cui Francesca Mannocchi, Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo. L’iniziativa combina libri, musica e arti visive in un progetto che unisce diversi linguaggi creativi.

Sabato 4 aprile, negli spazi del Rosy Boa (via Cesalpino 29), protagonisti del secondo capitolo saranno Francesca Mannocchi, Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini, in una nuova serata che mette al centro il dialogo tra narrazione, arti visive e suono. L’ingresso è libero. La serata sarà inoltre dedicata alla memoria di Gabriele Gatti, figura di riferimento per la vita culturale, politica e musicale del territorio, prematuramente scomparso nelle scorse settimane. Alle 18.00 la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi presenta “Crescere, la guerra” (Einaudi, 2026), un racconto che attraversa i conflitti contemporanei con uno sguardo intimo e politico, capace di interrogare il presente a partire dalle storie individuali e collettive. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Francesca Mannocchi, Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo protagonisti della Foresta di Wudz

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