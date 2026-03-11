A Trieste la Sausage Walk ma non si mangia | è la passeggiata dei bassotti

A Trieste il 29 marzo 2026 si svolgerà la Sausage Walk, una passeggiata dedicata ai bassotti. L’evento, che si tiene in 37 città italiane, prende il nome dalla forma allungata della razza. Durante la manifestazione, non si consumerà cibo, ma sarà un’occasione per i proprietari di portare a passeggio i loro cani. La giornata si svolgerà nel rispetto delle modalità previste e senza attività di ristorazione.

