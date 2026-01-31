Durante il corteo a Torino per la riapertura di Askatasuna, gruppi antagonisti avrebbero aggredito una troupe 2 di “Far West”, minacciando giornalisti e danneggiando attrezzature: a denunciare l’episodio il conduttore Salvo Sottile. La protesta è degenerata in guerriglia urbana con scontri tra manifestanti e polizia e alcuni arresti. Corteo Askatasuna, aggredita troupe Rai Il corteo nazionale a Torino in solidarietà con il centro sociale Askatasuna, sgomberato alla fine del 2025, è degenerato in violenti scontri con le forze dell’ordine e in un atto di intimidazione contro una troupe della Rai. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Troupe della Rai aggredita durante il corteo per Askatasuna a Torino, la denuncia di Salvo Sottile sui social

Approfondimenti su Salvo Sottile Askatasuna

Questa mattina a Torino una troupe della Rai è stata aggredita da alcuni antagonisti durante il corteo per chiedere l’apertura del centro sociale Askatasuna.

Tensioni a Torino durante la manifestazione di solidarietà con Askatasuna.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Salvo Sottile Askatasuna

Argomenti discussi: Due giornalisti italiani minacciati dall'Ice. I federali alla troupe Rai: Se filmate, vi tiriamo giù dall'auto; Troupe di Ore 14 aggredita a Rogoredo, Giovanni Violato colpito perché scambiato per un poliziotto; Sparatoria a Milano, troupe Rai aggredita sul posto: giornalista di Ore 14 ferito e attrezzatura rubata; Rogoredo: i pusher aggrediscono una troupe di Rai 2.

Askatasuna, troupe Rai aggredita a Torino da antagonistiAggressione alla giornalista Bianca Leonardi e al suo film maker, entrambi lavorano per Far West ... adnkronos.com

Troupe della Rai aggredita durante il corteo per Askatasuna a Torino, la denuncia di Salvo Sottile sui socialLa denuncia di Salvo Sottile: aggressione alla troupe Rai di FarWest al corteo Askatasuna a Torino: Minacciati e aggrediti fisicamente ... virgilio.it

Auguri di buon compleanno a Salvo Sottile che oggi compie 53 anni. Giornalista, conduttore televisivo e scrittore, attualmente impegnato come volto di punta dell'approfondimento giornalistico su Rai. Esordi: Inizia giovanissimo come cronista a Palermo, colla - facebook.com facebook

Il programma Farwest di Salvo Sottile ha aperto la sua puntata di ieri con la ricostruzione dell'errore giudiziario che ha distrutto la vita di un uomo perbene e intelligente. C'eravamo anche noi (grazie a @malacru). Si può vedere tutto qui x.com