La Juventus di Spalletti fa tornare il sorriso. Trevisani elogia la squadra, che finalmente diverte in campo come non succedeva da tempo. L’unico neo, secondo l’analista, è un singolo giocatore.

Trevisani ai microfoni di Sportmediaset ha analizzato nei dettagli la Juventus ribadendo come i bianconeri sono ritornati a divertire in campo. Il momento magico vissuto dalla formazione bianconera sotto la nuova guida tecnica continua a far discutere gli addetti ai lavori, scatenando entusiasmi che non si respiravano da tempo all’ombra della Mole. Tra i più convinti sostenitori del nuovo corso c’è sicuramente Riccardo Trevisani, che dagli studi di Sportmediaset ha analizzato l’evoluzione tattica e mentale della squadra, definendola una vera e propria macchina da spettacolo. L’analisi del noto giornalista parte dai numeri, che testimoniano una crescita esponenziale rispetto alle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Trevisani esalta la Juve di Spalletti: «Era da tanto che i bianconeri non erano così divertenti. L'unica nota negativa è questo giocatore»

Adani ha commentato la recente vittoria della Juventus contro il Napoli, sottolineando l’importanza di Spalletti come allenatore.

