Trevisani esalta la Juve di Spalletti | Era da tanto che i bianconeri non erano così divertenti L’unica nota negativa è questo giocatore
La Juventus di Spalletti fa tornare il sorriso. Trevisani elogia la squadra, che finalmente diverte in campo come non succedeva da tempo. L’unico neo, secondo l’analista, è un singolo giocatore.
Trevisani ai microfoni di Sportmediaset ha analizzato nei dettagli la Juventus ribadendo come i bianconeri sono ritornati a divertire in campo. Il momento magico vissuto dalla formazione bianconera sotto la nuova guida tecnica continua a far discutere gli addetti ai lavori, scatenando entusiasmi che non si respiravano da tempo all’ombra della Mole. Tra i più convinti sostenitori del nuovo corso c’è sicuramente Riccardo Trevisani, che dagli studi di Sportmediaset ha analizzato l’evoluzione tattica e mentale della squadra, definendola una vera e propria macchina da spettacolo. L’analisi del noto giornalista parte dai numeri, che testimoniano una crescita esponenziale rispetto alle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Juventus Spalletti
Adani esalta Spalletti: «E’ il migliore nelle letture e nel far crescere i calciatori. Questo giocatore è il vero valore aggiunto dei bianconeri»
Adani ha commentato la recente vittoria della Juventus contro il Napoli, sottolineando l’importanza di Spalletti come allenatore.
Mercato Juve: proposto nuovamente questo giocatore ai bianconeri! Era già stato accostato in estate ma era arrivato il rifiuto: retroscena di quanto successo negli ultimi giorni
La prima volta di SPALLETTI sulla panchina della JUVENTUS | Serie A Enilive | DAZN
Ultime notizie su Juventus Spalletti
Argomenti discussi: Trevisani: Juventus squadra bellissima da vedere, ha finalmente un'identità ma un'altra punta serve...
Trevisani: A Parma la Juventus ha vinto in nove, Cambiaso e Koopmeiners irrecuperabili. Ritmo da ScudettoIntervenuto a Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha parlato del momento della Juventus: La Juventus con Spalletti, se avesse segnato David quel rigore in una partita che avrebbe dovuto ... tuttojuve.com
Trevisani: Juventus squadra bellissima da vedere, ha finalmente un'identità ma un'altra punta serve...Intervenuto a Sportmediaset, Riccardo Trevisani sul momento della Juventus ha detto: La Juventus è una squadra che gioca per il gusto di farlo, una Juve che gioca proprio bene, ... tuttojuve.com
#Biasin esalta #Spalletti Le sue dichiarazioni - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.