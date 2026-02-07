Fabrizio Ravanelli si dice pronto per una bella sfida tra le due squadre. L’ex attaccante si aspetta un match entusiasmante e sottolinea l’effetto positivo che il nuovo allenatore Spalletti sta portando alla Lazio. Ravanelli commenta anche con dispiacere lo stato attuale della squadra biancoceleste.

Mateta Milan, spunta il retroscena! Allegri non era convinto dell’attaccante: le ultimissime Osimhen Juventus, suggestione di mercato o realtà? Può ritrovare Spalletti dopo Napoli, lo scenario Bologna, i numeri parlano chiaro: la squadra è Orsolini dipendente. Quando l’esterno brilla arrivano i tre punti, il focus Mercato Lazio, cambiamenti in difesa a luglio: in entrata Pedraza. Accordo di massima anche per lui! Juve Lazio, parla il doppio ex Ravanelli: «Mi aspetto una bellissima partita. Effetto Spalletti positivo. Spiace vedere la Lazio così.» Mateta Milan, spunta il retroscena! Allegri non era convinto dell’attaccante: le ultimissime Bologna, i numeri parlano chiaro: la squadra è Orsolini dipendente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juve Lazio, parla il doppio ex Ravanelli: «Mi aspetto una bellissima partita. Effetto Spalletti positivo. Spiace vedere la Lazio così…»

Approfondimenti su Juve Lazio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Juve Lazio

Argomenti discussi: Juventus-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Le probabili formazioni di Juventus-Lazio (Serie A); Giallo Rugani: accordo trovato Juve-Lazio, affare possibile anche con la permanenza di Romagnoli; ? Preoccupazione per Conceicao: in dubbio la sua presenza in Juve-Lazio. Ecco cosa filtra.

Ravanelli: «Dispiace vedere la Lazio ridotta così! Sembra che il giocattolo si sia rotto. E sulla partita…»Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato della sfida in programma domani sera all’Allianz Stadium contro la Lazio. Le sue parole Juventus-Lazio è la partita di Fabrizio Ravanelli, ... lazionews24.com

LIVE | Juventus-Lazio, Sarri in conferenza alla vigilia dalle 12:00Le parole dell’allenatore biancoceleste, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani alle 20:45 contro i bianconeri ... cittaceleste.it

(Gds) "Le probabili formazioni di #JuveLazio domani ore 20:45, pericoli diffidati per i bianconeri" https://www.vecchiasignora.com/topic/380491-gds-le-probabili-formazioni-di-juventus-lazio-domani-ore-2045-pericoli-diffidati-per-i-bianconeri/ facebook

#JuveLazio, #Conceicao verso il forfait Scelto il sostituto x.com