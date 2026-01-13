Altrisuoni | Seikilós Mattia Colombi al Count Basie

Seikilós, un progetto di Mattia Colombi al Count Basie, propone un sound evocativo che richiama le sensazioni di salsedine e mare. Questo concept per pianoforte solo anticipa un prossimo album, offrendo un’esperienza musicale intima e raffinata. Una proposta che unisce sobrietà ed eleganza, ideale per chi cerca atmosfere delicate e profonde, senza eccessi o artifici.

Seikilós, suggestioni di salsedine e di mare è un concept per pianoforte solo dal quale verrà presto pubblicato un disco.Le canzoni, le melodie e le danze che ho raccolte in questo disco, hanno una comune radice Mediterranea e fanno parte del patrimonio culturale di chiunque abiti o abbia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

