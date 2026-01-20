Tiro a segno i convocati dell’Italia per l’H & N Cup | torna in gara Sollazzo

Ecco i convocati italiani per la H & N Cup di tiro a segno, con il ritorno in gara di Sollazzo. La stagione 2026 si apre con competizioni internazionali che anticipano i Mondiali di Doha, punti di riferimento per qualificazioni alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Un momento importante per il movimento, che si prepara a confrontarsi sui campi di gara con l’obiettivo di ottenere risultati e pass olimpici.

La stagione 2026 del tiro a segno internazionale inizia a muovere i primi passi verso un’annata che vivrà il suo clou con i Mondiali Assoluti di Doha (tiro a segno + tiro a volo), che metteranno in palio oltre a titoli e medaglie iridate anche i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Uno degli appuntamenti di riferimento del mese di gennaio è la “H & N Cup”: competizione che si tiene a Monaco di Baviera, una delle città di riferimento della disciplina, e che mette in scena gare ad aria compressa dalla distanza dei 10 metri. Tantissime le nazioni e i tiratori presenti, in contest di livello planetario. 🔗 Leggi su Oasport.it

