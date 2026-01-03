Khephren Thuram Inter il francese resta un pallino di Ausilio? La Juve vuole blindarlo! La risposta dei bianconeri

Khephren Thuram continua a essere un obiettivo di mercato per l'Inter, con Ausilio che mostra interesse nei suoi confronti. Tuttavia, anche la Juventus si sta muovendo per blindarlo, valutando diverse soluzioni, tra cui una possibile proposta di scambio. La situazione rimane in evoluzione, con le due società attente a tutte le opportunità per assicurarsi il centrocampista francese.

Inter News 24 dopo la proposta scambio. Il sogno di Piero Ausilio di riunire la famiglia Thuram sotto la Madonnina sembra destinato a svanire definitivamente. Khephren Thuram, talentuoso centrocampista della Juventus e fratello minore di Marcus (bomber dell’ Inter ), è sempre stato un vero e proprio “pallino” del direttore sportivo nerazzurro. L’interesse della Beneamata non è mai stato un mistero: di recente, da Viale della Liberazione era filtrata addirittura l’idea di impostare un clamoroso scambio di mercato inserendo nella trattativa Davide Frattesi, la dinamica mezzala della Nazionale che tanto piaceva a Torino. 🔗 Leggi su Internews24.com

