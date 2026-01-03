Khephren Thuram Inter il francese resta un pallino di Ausilio? La Juve vuole blindarlo! La risposta dei bianconeri
Khephren Thuram continua a essere un obiettivo di mercato per l'Inter, con Ausilio che mostra interesse nei suoi confronti. Tuttavia, anche la Juventus si sta muovendo per blindarlo, valutando diverse soluzioni, tra cui una possibile proposta di scambio. La situazione rimane in evoluzione, con le due società attente a tutte le opportunità per assicurarsi il centrocampista francese.
Inter News 24 dopo la proposta scambio. Il sogno di Piero Ausilio di riunire la famiglia Thuram sotto la Madonnina sembra destinato a svanire definitivamente. Khephren Thuram, talentuoso centrocampista della Juventus e fratello minore di Marcus (bomber dell’ Inter ), è sempre stato un vero e proprio “pallino” del direttore sportivo nerazzurro. L’interesse della Beneamata non è mai stato un mistero: di recente, da Viale della Liberazione era filtrata addirittura l’idea di impostare un clamoroso scambio di mercato inserendo nella trattativa Davide Frattesi, la dinamica mezzala della Nazionale che tanto piaceva a Torino. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Rinnovo Thuram, la Juve vuole blindarlo: nuova scadenza e ingaggio aumentato! Khephren pronto a giurare amore ai bianconeri
Leggi anche: Khephren Thuram Inter, capitolo chiuso. Il francese giura amore alla Juve
Juve, Frattesi sì o no? L’Inter non ha cambiato il prezzo; Pedullà: “Frattesi-Juve a gennaio: la verità. K Thuram? Credetemi se vi dico che…”; ESCLUSIVA TRIBUNA - Voto all'Inter e non solo, Dalmat: Fiducia a Diouf! Chivu? Bene ma non straordinario; Thuram: La Juventus è il miglior club d'Italia! Marcus all'Inter? Papà è bianconero.
Pagina 2 | Thuram, la Juve vuole blindarlo: fondamentale per Spalletti, intoccabile per Comolli. Prove di rinnovo - L’idea della dirigenza bianconera è di premiare il francese anche per allontanare eventuali voci: il francese è tra i calciatori meno pagati della rosa juventina ... tuttosport.com
Inter, scambio Frattesi-Thuram: arriva la sentenza di Pedullà - Alfredo Pedullà ha rilasciato dichiarazioni decisamente importanti sul possibile scambio Frattesi- spaziointer.it
Khephren Thuram: "In Juventus-Inter l'esultanza di mio fratello Marcus mi ha fatto arrabbiare" - Il rapporto con il padre Lillian, la grandezza del club bianconero e il dualis ... eurosport.it
La Juventus è pronta a cercare di prolungare il contratto di Khephren Thuram fino al 2030 con un aumento di stipendio. - facebook.com facebook
La #Juve vuole blindare #Thuram Khephren pronto a giurare amore ai bianconeri x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.