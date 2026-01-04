Aperi-simphony con Mozart e Beethoven | la lezione concerto con aperitivo di Orchestra Senzaspine

L’Orchestra Senzaspine, guidata dal Maestro Tommaso Ussardi, presenta Aperi-Simphony, un evento che combina musica e relax. In questa occasione, verranno eseguite composizioni di Mozart e Beethoven, offrendo un’esperienza musicale raffinata in un contesto informale. L’evento include un aperitivo, creando un momento di incontro tra musica e convivialità. Un’opportunità per ascoltare grandi capolavori in un’atmosfera tranquilla e accogliente.

