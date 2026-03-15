Cream of Clapton Se la musica è senza tempo

Lunedì 23 marzo alle 21 al Teatro del Giglio si terrà l’evento musicale con la band The Cream of Clapton, che propone un concerto dedicato alla musica di Eric Clapton. L’appuntamento rappresenta l’anteprima della programmazione primaverile del prossimo Lucca Summer Festival. La serata vuole celebrare il sound senza tempo del chitarrista e cantante britannico, attraverso un tributo dal vivo.

Imperdibile appuntamento con la storia della musica rock, lunedì 23 marzo, alle ore 21, al Teatro del Giglio, “anteprima“ primaverile del prossimo Lucca Summer Festival con The Cream of Clapton Band. Quando a interpretare la musica di Eric Clapton sono i musicisti che hanno condiviso con lui decenni di concerti, incisioni e momenti fondamentali della sua carriera, il risultato va oltre il tributo. The Cream of Clapton Band nasce proprio da qui: da una band di assoluto livello internazionale composta da Nathan East, Steve Ferrone, Will Johns e Noah East, legati a Clapton da rapporti artistici e personali che ne hanno definito il suono nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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