Caso Cinturrino incidente probatorio per sentire gli 8 testimoni | tra loro pusher tossicodipendenti e il teste oculare dell’omicidio

A Milano, è stato programmato per l'1 e il 2 aprile 2026 un incidente probatorio relativo al caso Cinturrino. Durante le udienze saranno ascoltati otto testimoni, tra cui alcuni coinvolti come pusher e tossicodipendenti, oltre a un testimone oculare che ha assistito all’omicidio. La procedura si svolgerà in due giornate e riguarda l'acquisizione di testimonianze dirette sui fatti.

Milano – È stato fissato in due giornate, per l'1 e il 2 aprile 2026, l'incidente probatorio per ascoltare otto testimoni del caso di Carmelo Cinturrino, il poliziotto in carcere a San Vottore per aver ucciso, con premeditazione per l'accusa, il 26 gennaio scorso Abderrahim Mansouri nel bosco di Rogoredo. L’agente è indagato per oltre 30 capi di imputazione, tra cui arresti illegali, spaccio e estorsioni. Lo ha deciso il gip di Milano Domenico Santoro, accogliendo la richiesta del procuratore Marcello Viola e del pm Giovanni Tarzia nell'inchiesta della Squadra mobile della Polizia. L'incidente probatorio in due udienze servirà per cristallizzare le dichiarazioni dei testi - già sentiti in indagini e alcuni anche dai legali della famiglia Mansouri, gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli - in vista dell'eventuale processo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso Cinturrino, incidente probatorio per sentire gli 8 testimoni: tra loro pusher, tossicodipendenti e il teste oculare dell’omicidio Articoli correlati Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto accusato di omicidio volontario del pusher di Rogoredo. Il pm: «Contro di lui testimoni e analisi»Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di... Omicidio Rogoredo, il doppio volto di Cinturrino tra arresti sospetti e pressioni sui pusherQuarantuno anni, originario di Messina, da sedici in servizio a Milano, Cinturrino era in forza al commissariato Mecenate. Contenuti utili per approfondire Caso Cinturrino Temi più discussi: Milano, a Cinturrino contestata la premeditazione per l'omicidio del pusher. Salgono a sette i poliziotti del commissariato Mecenate indagati; Omicidio del pusher a Rogoredo, la procura contesta a Cinturrino l’aggravante della premeditazione; Omicidio di Rogoredo, Carmelo Cinturrino è accusato di omicidio premeditato. Altri due agenti indagati; Nuove accuse al poliziotto Cinturrino: Premeditò l’omicidio Mansouri. Indagati due suoi colleghi. Caso Cinturrino, incidente probatorio per sentire gli 8 testimoni: tra loro pusher, tossicodipendenti e il teste oculare dell’omicidioMilano, il gip Domenico Santoro accoglie la richiesta della Procura che indaga il poliziotto 42enne per aver ucciso intenzionalmente e con premeditazione il pusher Abderrahim Mansouri nel bosco di Rog ... ilgiorno.it Cinturrino, l’inchiesta si allarga: omicidio premeditato e altri due poliziotti indagatiLa Procura di Milano allarga il fronte Si allarga l’inchiesta della Procura di Milano nata dall’omicidio di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso con un ... infodifesa.it Caso Rogoredo: si allargano le indagini su Carmelo Cinturrino e l’accusa è cambiata da omicidio volontario a omicidio premeditato Il servizio completo di #ÈsempreCartabianca è solo su @mediasetinfinity - facebook.com facebook Il caso scuote la città: dall’omicidio nel bosco di Rogoredo a un’inchiesta più ampia su presunti abusi e gestione illegale dello spaccio tra periferie milanesi #Milano #17marzo #Cinturrino #Mansouri x.com