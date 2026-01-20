Cineca, incaricata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, ha segnalato tentativi di accesso non autorizzato ai test degli esami “filtro” di Medicina all’Università di Bologna. Questi quiz, fondamentali per il percorso di selezione, sono stati oggetto di attacchi informatici. L’episodio sottolinea l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza per tutelare l’integrità degli esami e la validità delle procedure di selezione.

L'obiettivo era ottenere i quiz prima degli appelli e il caso è finito in Procura dopo la denuncia di Cineca. Il consorzio interuniversitario: "Attacchi andati a vuoto" I quiz degli esami “filtro” di Medicina all’Alma Mater nel mirino degli hacker? È la denuncia di Cineca, che per conto del Ministero dell'università e della ricerca ha gestito i test a sbarramento del semestre aperto della facoltà. Gli attacchi sarebbero avvenuti mentre migliaia di studenti e studentesse in tutta Italia si preparavano a sostenere i quiz di biologia, chimica e fisica: a Bologna le prove si sono tenute nel padiglione della Fiera e, secondo chi si è cimentato, sono andate piuttosto male.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Semestre filtro Medicina, a Bologna s’indaga per tentata truffa: “Hacker hanno provato ad avere prima i quiz”La Procura di Bologna ha avviato un’indagine per tentata truffa dopo la denuncia del Cineca, che ha segnalato tentativi di accesso illecito ai quiz del semestre filtro di Medicina.

Test di Medicina per il semestre filtro: “Gli hacker hanno cercato di avere i quiz prima della prove”Nel corso del semestre filtro di Medicina a Bologna, sono stati segnalati ripetuti tentativi di accesso non autorizzato ai quiz prima delle prove ufficiali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il volantino fake del Ministero dell'Interno sui portoni: Possibile tentativo di truffa.

Così presunti hacker hanno provato a rubare i test del semestre filtro di Medicina - L'obiettivo era ottenere i quiz prima degli appelli e il caso è finito in Procura dopo la denuncia di Cineca. Il consorzio interuniversitario: Attacchi andati a vuoto ... bolognatoday.it

È in corso una sofisticata e pericolosa campagna di phishing e ingegneria sociale che mira ai conti correnti bancari. La truffa si articola in due fasi: inizia con l’invio di SMS ingannevoli (simulando avvisi della banca su presunti problemi al conto), seguiti immed facebook