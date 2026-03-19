Il ministro della difesa ha commentato la recente reazione dell’Iran, affermando che mira a creare caos nella regione. Ha specificato che non ci sono rischi di attacchi contro l’Italia, ma ha evidenziato la presenza di una minaccia terroristica. La situazione in Medio Oriente viene descritta come complessa e difficile, con riferimenti alle azioni degli Stati Uniti nella regione.

La situazione in medio oriente "è molto difficile e complessa perché da una parte gli Stati Uniti avevano l'idea che bastasse decapitare il regime di Teheran per avere delle azioni che portassero a un cambio della leadership iraniana, mentre si sono resi conto che le reazioni avevano l'obiettivo di portare il caos". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto a "Non stop news" su Rtl 102.5 parlando del conflitto in medio oriente a venti giorni dal primo attacco lanciato da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Per reazione, Teheran ha bloccato lo Stretto di Hormuz, dove passa un quinto del petrolio del pianeta e questa situazione sta condizionando "tutte le economie del mondo, in particolare quelle asiatiche", ha aggiunto il ministro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Crosetto: "La reazione iraniana vuole il caos. Rischio attacchi all'Italia? No, ma c'è un tema terrorismo"

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