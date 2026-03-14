Torna l’insicurezza globale attacchi in Michigan e in Olanda Rischio terrorismo di cani sciolti

Da quotidiano.net 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diverse parti del mondo si registrano episodi di violenza e attacchi, tra cui un incendio in una sinagoga a Rotterdam e un’automobile danneggiata a Detroit, vicino a un tempio ebraico. In Michigan e in Olanda si sono verificati incidenti che alimentano la preoccupazione per un possibile aumento di azioni violente. La situazione di sicurezza globale sembra tornare a farsi complessa e instabile.

Roma, 14 marzo 2026 – La sinagoga in fiamme a Rotterdam, l’auto di Ayman Ghazaleh – che aveva perso la sua famiglia durante un raid israeliano in Libano – contro il Temple of Israel, nella periferia di Detroit. E poi il rogo appiccato alla sinagoga di Rotterdam e un’esplosione davanti a quella di Liegi. Se al centro dell’attacco israelo-statunitense all’Iran c’era il tema della sicurezza, sembra però che l’effetto scaturito sia il suo esatto contrario. E il pericolo dei ‘cani sciolti’, come spiega Luigi Toninelli, ricercatore Ispi dell’Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa, non si può affatto escludere. La guerra scatenata da Washington e... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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