Terremoto oggi a Massa Carrara scossa di magnitudo 4.4 Avvertito fino a La Spezia e Genova

Oggi alle 08:13, un terremoto di magnitudo 4,4 è stato registrato a Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara, a una profondità di circa 11 chilometri. La scossa è stata avvertita anche nelle città di La Spezia e Genova, secondo le rilevazioni ufficiali. Non sono ancora stati segnalati danni o feriti in conseguenza del sisma.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata il 25 marzo 2026 alle 08:13 a Fosdinovo (Massa-Carrara), profondità 10,9 km. Percepita fino a La Spezia, Genova, Lucca e nel LunigianeseGarfagnino. Nessun danno segnalato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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