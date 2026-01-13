Terremoto oggi in Emilia Romagna doppia violenta scossa a Ravenna e Forlì Cesena | avvertito fino in Toscana

Oggi in Emilia Romagna si sono verificate due intense scosse di terremoto, rilevate dall'Ingv a breve distanza tra loro. La prima a Forlì Cesena e la seconda a Ravenna, con l’avvertimento che i tremori sono stati percepiti anche in Toscana. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre le autorità valutano eventuali danni e misure di sicurezza.

Paura oggi in Emilia Romagna dove sono state registrate dall'Ingv due forti scosse di terremoto a distanza ravvicinata: la prima a Forlì Cesena e la seconda a Ravenna. Avvertite fino a Firenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Terremoto oggi in Emilia Romagna, scossa di magnitudo 3.5 sull’Appennino Cesenate avvertita fino in pianura Leggi anche: Terremoto tra Toscana ed Emilia Romagna, lo sciame sismico avvertito in provincia di Arezzo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Terremoto di magnitudo 3,5 nell’Appennino forlivese. Altre scosse nella notte; Terremoto EMILIA ROMAGNA, scossa di magnitudo 3.1 a Neviano degli arduini, tutti i dettagli; Terremoto in provincia di Parma, in Emilia Romagna, a Neviano Degli Arduini. Magnitudo 3.1; Lieve scossa di terremoto a Campagnola: avvertita anche nel Modenese. Terremoto in Emilia-Romagna oggi, domenica 11 gennaio 2025: scossa M 3.1 in provincia di Parma | Dati INGV - 1 con epicentro a Neviano degli Arduini, in provincia di Parma: tutti i dati e le altre scosse di oggi, 11 gennaio 2026 ... centrometeoitaliano.it

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.7 a Campagnola Emilia (RE), i dettagli - 7 si è verificata alle ore 10:57:51 del 11 gennaio 2026 con epicentro localizzato nei pressi di Campagnola Emilia (RE), nella regione Emilia- inmeteo.net

Terremoto oggi in Emilia Romagna, 2 gennaio, scossa di M 2.6 in provincia di Bologna – Dati Ingv - Ecco il riepilogo delle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia nella giornata di oggi, 3 gennaio 2026 ... centrometeoitaliano.it

Un terremoto di magnitudo 3.4 si è verificato poco prima delle 7.30 di oggi in Valle d'Aosta. L'epicentro è stato individuato a 2 chilometri a Nord Ovest di La Thuile. La scossa, che secondo la Protezione civile non ha causato danni, è stata percepita prevalente - facebook.com facebook

Terremoto Calabria e Sicilia, i precedenti storici: la scossa di oggi tra le più forti da 40 anni al Sud | DATI x.com

