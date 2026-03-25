terremoto in toscana scossa di magnitudo 4 in provincia di massa carrara

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata avvertita in provincia di Massa Carrara, in Toscana. L'epicentro si trovava nei pressi di Fosdinovo, a circa 11 chilometri di profondità. Al momento, non sono stati segnalati feriti o danni significativi. La sala operativa dei vigili del fuoco ha monitorato la situazione senza intervenire in modo urgente.

Un terremoto ha scosso la Toscana alle 8.13 di stamattina, mercoledì 25 marzo. Secondo le prime stime dell'Ingv, il sisma avrebbe avuto una magnitudo di 4.1 gradi Richter. L'epicentro, nei pressi di Fosdinovo in provincia di Massa Carrara, era a 11 chilometri di profondità. La scossa è stata percepita da molte persone anche in Liguria. Al momento non risultano né feriti né danni a cose o edifici., L'intensità dell'evento sismico è stata leggermente sopra la media. Stando alle rilevazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha raggiunto un valore di Pga - cioè accelerazione di picco al suolo - pari a 0,26 g, un valore quasi doppio rispetto alla media della Lunigiana di 0,16-0,17 g. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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