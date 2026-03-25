Terremoto oggi a Massa Carrara scossa di magnitudo 4.0 Avvertita fino a La Spezia e Genova

Oggi un terremoto di magnitudo 4.0 si è verificato nella zona di Massa Carrara, in Toscana settentrionale. La scossa è stata avvertita anche a La Spezia e Genova, in Liguria, creando timori tra i residenti. Non sono stati segnalati danni significativi, ma l’evento ha suscitato attenzione tra le autorità e la popolazione locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una scossa di terremoto di intensità moderata ha colpito la Toscana settentrionale, generando preoccupazione tra la popolazione e venendo avvertita anche a diversi chilometri di distanza. Ecco cosa è successo nel dettaglio. Scossa avvertita tra Massa Carrara e la Liguria. Una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 3.9 e 4.4 è stata registrata nell’area di Massa Carrara, in Toscana. Il sisma è stato chiaramente percepito dalla popolazione, non solo nelle zone più vicine all’epicentro ma anche lungo la costa. Le vibrazioni sono arrivate fino a città come La Spezia e Genova, segno di un evento sismico avvertito su un’area piuttosto ampia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Terremoto oggi a Massa Carrara, scossa di magnitudo 4.0. Avvertita fino a La Spezia e Genova Articoli correlati Terremoto oggi a Massa Carrara, scossa di magnitudo 4.4. Avvertito fino a La Spezia e GenovaUna scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata il 25 marzo 2026 alle 08:13 a Fosdinovo (Massa-Carrara), profondità 10,9 km. Leggi anche: Terremoto magnitudo 4.0 tra La Spezia e Massa-Carrara, scossa avvertita dalla popolazione in Lunigiana e Liguria orientale Aggiornamenti e notizie su Massa Carrara Temi più discussi: Violento terremoto in questi minuti, sisma da 4.4: segnalazioni anche fuori Regione; Terremoto al largo dell’isola di Vancouver; 7.6 Il terremoto di magnitudo fa scattare l’allarme tsunami a Tonga; Terremoto di Tonga: USGS afferma che il primo terremoto di magnitudo 7,6 si è verificato vicino a Tonga, nell’Oceano Pacifico meridionale. Terremoto magnitudo 4.0 tra La Spezia e Massa-Carrara, scossa avvertita dalla popolazione in Lunigiana e Liguria orientaleUn terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall'Ingv alle ore 08:13 di oggi 25 marzo 2026 nella zona tra le province ... msn.com Terremoto Massa Carrara, scossa di 4 gradi Richter, in tanti sentono il sismaFosdinovo, 25 marzo 2026 – Un terremoto di 4 gradi Richter con epicentro a Fosdinovo è stato nettamente avvertito in tutta la provincia di Massa Carrara e in parte della Toscana. Accade nella prima ma ... lanazione.it Terremoto La Spezia e Massa-Carrara, magnitudo di 4.0. Avvertito dalla popolazione - facebook.com facebook Terremoto oggi a Massa Carrara, scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4. Avvertito fino a La Spezia e Genova x.com