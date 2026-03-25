Meloni pressing per dimissioni di Santanchè Lasciano Delmastro e Bartolozzi
Due membri del governo si sono dimessi dopo una sconfitta politica. La prima è stata Andrea Delmastro, seguita da Giusi Bartolozzi. La decisione arriva in un momento di tensione tra i componenti dell’esecutivo, con pressioni pubbliche e interne che hanno portato alle dimissioni. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali e fonti vicine ai protagonisti.
(Adnkronos) – Prima Andrea Delmastro e poi Giusi Bartolozzi. Due dimissioni dopo la sconfitta dei sì al referendum sulla riforma della giustizia varata dal governo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ora va in pressing e "auspica" anche il passo indietro della ministra Daniela Santanchè, come si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi:. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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Tutto quello che riguarda Lasciano Delmastro
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