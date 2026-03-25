Meloni pressing per dimissioni di Santanchè Lasciano Delmastro e Bartolozzi

Due membri del governo si sono dimessi dopo una sconfitta politica. La prima è stata Andrea Delmastro, seguita da Giusi Bartolozzi. La decisione arriva in un momento di tensione tra i componenti dell’esecutivo, con pressioni pubbliche e interne che hanno portato alle dimissioni. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali e fonti vicine ai protagonisti.