Paura in Calabria maxi-terremoto in mare | Nessun danno segnalato

Una potente scossa di terremoto ha interessato la Calabria, con epicentro nel mare, lontano dalla costa. Per fortuna, al momento non sono stati segnalati danni o feriti. La popolazione ha avvertito la forte vibrazione, ma le autorità rassicurano sulla sicurezza della zona. Continueranno le verifiche per monitorare eventuali conseguenze, mentre si invita alla calma e alla prudenza.

Paura in Calabria per una scossa fortissima, che fortunatamente ha avuto il suo epicentro lontano dalla costa. Un terremoto di magnitudo ML 5.1 è stata registrata dall'Ingv a largo della Costa Calabra sud orientale. L'epicentro è stato in mare, a una profondità di 65 chilometri; 65 Km a Sud Est di Reggio di Calabria e 77 Km a Sud Est di Messina. La scossa è stata avvertita anche dagli abitanti di Messina. «La scossa si è registrata al largo delle nostre coste ed era fortunatamente profonda. Questa è stata la causa per cui si è sentita in grande parte della regione. Abbiamo contattato i sindaci dei comuni dell'area interessata e non abbiamo registrato segnalazioni di danni», dice a Rainews, Domenico Cottarella, direttore della Protezione civile in Calabria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

