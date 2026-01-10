Terremoti | Protezione civile Sicilia ' nessun danno registrato'

La Protezione Civile della Sicilia comunica che, secondo i dati dell'INGV, il recente terremoto ha avuto epicentro al largo della costa ionica calabrese, a circa 64,8 km di profondità. Al momento, non sono stati segnalati danni o feriti. La situazione è sotto monitoraggio, e si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali per eventuali nuove comunicazioni.

Palermo, 10 gen. (Adnkronos) - Secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il terremoto "ha avuto epicentro in mare, al largo della costa ionica della Calabria sud-orientale, in prossimità di Reggio Calabria, a una profondità di circa 64,8 chilometri. L'evento è stato classificato come ML 5.1". Lo rende noto la Protezione civile siciliana. "La scossa, pur essendo di moderata intensità, è stata percepita in un'area piuttosto ampia, in ragione della profondità dell'ipocentro e delle caratteristiche geologiche del bacino ionico, senza tuttavia evidenziare conseguenze rilevanti". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terremoti: Protezione civile Sicilia, 'nessun danno registrato' Leggi anche: La terra trema tre volte nella notte in Irpinia. Protezione civile e Vigili del Fuoco rassicurano: nessun danno Leggi anche: Terremoti: scossa 2.8 nell'aretino nella serata di ieri, nessun danno Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria avvertito anche a Messina, Protezione Civile in allerta; Forte scossa di terremoto al largo della Calabria: magnitudo 5,1. Avvertita anche a Messina; Terremoto: alba di paura tra Calabria e Sicilia. La scossa più forte in 40 anni; Terremoto oggi Calabria, scossa di magnitudo 5.1 al largo di Reggio: avvertita in Sicilia e Puglia, stop ai treni. Terremoti: Protezione civile Sicilia, 'nessun danno registrato' - Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il terremoto "ha avuto epicentro in mare, al largo della costa ionica della Calabria sud- lanuovasardegna.it

Terremoto in Calabria di magnitudo 5.1: la scossa avvertita anche in Sicilia. Stop ai treni sulla linea Catanzaro-Melito - 1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e ... ilmessaggero.it

Terremoto magnitudo 5.1 tra Calabria e Sicilia: tanta paura ma nessun danno - 1 ha colpito all’alba la costa ionica, venendo distintamente avvertita tra Calabria e Sicilia orientale. interris.it

Rete per registrare i terremoti: c’è l’ok del Comune per il sito. Cingoli, la Ran sarà realizzata in via Cerquatti nella sede della Protezione civile - facebook.com facebook

Terremoto in Calabria, Protezione civile 'nessuna segnalazione di danni'. Scossa a oltre 20 chilometri dalla costa. Numerose telefonata al 112 #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.