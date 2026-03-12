Presentata la 31esima edizione de ‘La Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco’

Oggi a Venezia si è tenuta la presentazione della 31esima edizione de ‘La Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco’ nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini. Sono stati annunciati dettagli relativi all’evento, che si svolgerà nella regione, coinvolgendo produttori e operatori del settore. La conferenza ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di settore.

VENEZIA – Oggi, presso la sala Stampa 'Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vice Capogruppo di Fratelli d'Italia, Matteo Baldan, ha presentato la 31^ edizione della rassegna 'La Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco', in programma dal 13 marzo al 14 giugno, che promuove e racconta un territorio unico, quello delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, fatto di paesaggi straordinari, di lavoro paziente tra i vigneti e di un patrimonio culturale che da secoli vive in armonia con la natura. L'iniziativa unisce mostre del vino, cantine, attività turistiche, borghi e comunità locali. 'La Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco' rappresenta infatti l'occasione per scoprire le Colline di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità UNESCO, non soltanto quindi un luogo geografico.