Vinokilo a Venezia il negozio itinerante di abbigliamento vintage venduto a peso

A Venezia torna Vinokilo, il negozio itinerante che propone abbigliamento vintage venduto a peso. Il format europeo, che si basa su prezzi calcolati in base al peso degli indumenti, offre una selezione di capi usati e di seconda mano. La presenza di Vinokilo nella città si inserisce nel circuito di negozi temporanei dedicati alla moda sostenibile e al riciclo.

Abbigliamento vintage in vendita con prezzi in base al peso: torna a Venezia Vinokilo, format europeo che fa della moda sostenibile il proprio marchio di fabbrica. L'evento torna in città per tre giorni: l'appuntamento è dal 20 al 22 marzo presso l'Arterminal al Terminal San Basilio, in Fondamenta Zattere al Ponte Lungo. Si tratta a tutti gli effetti di un negozio itinerante che propone accessori e abiti unici e di qualità, alternative di capi diversi e suddivisi per tipologie, brand, anni, stili, forme, tessuti, colori e taglie. Migliaia di pezzi venduti con un prezzo al chilo che varia tra i 45 e i 55 euro. L'accesso al “vintage shop” sarà contingentato e regolato da slot orari - in ciascuna delle giornate dalle 9 alle 18 - che potranno essere riservati sul sito ufficiale VinoKilo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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