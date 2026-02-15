Tenta di rapire una bimba al supermercato di Bergamo e le rompe il femore | arrestato senza fissa dimora La polizia | la sicurezza ha funzionato
Un uomo di 37 anni senza fissa dimora ha tentato di rapire una bambina al supermercato di Bergamo, rompendo il suo femore nel tentativo. La polizia, intervenuta prontamente, ha arrestato il soggetto che ora si trova in custodia. La dinamica dell’accaduto ha allarmato i presenti e ha fatto scattare l’intervento immediato delle forze dell’ordine.
BERGAMO - Attimi di terrore in un supermercato di Bergamo: la Polizia ha arrestato un cittadino rumeno, senza fissa dimora, 37 anni, e privo di precedenti, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona ai danni di una bambina di un anno e mezzo, nonché di lesioni personali aggravate nei confronti della stessa. La mamma e la mano Intorno alle 13 di ieri - 14 febbraio - l’uomo è entrato in un supermercato Esselunga mentre una famiglia, composta dai genitori e da una figlioletta stava uscendo. In quel frangente, lo sconosciuto ha improvvisamente afferrato la bambina per le gambe, tentando con violenza di sottrarla alla madre che la teneva per mano, cercando di trascinarla verso l’interno del centro commerciale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Bergamo: tenta di rapire una bimba al supermercato e le spezza un femore
A Bergamo, un uomo di 37 anni ha tentato di portare via una bambina di 18 mesi al supermercato, causando la rottura del suo femore.
Tenta di rapire una bimba di un anno in un supermercato a Bergamo e le rompe il femore: il video
Un uomo senza casa ha cercato di portare via una bambina di un anno in un supermercato di Bergamo, ma è stato fermato dai passanti.
Tenta di rapire una bimba al supermercato e le rompe il femore: il video choc
Argomenti discussi: Aggredisce e tenta di rapire una bimba, arrestato a Bergamo; Bergamo, tenta di rapire una bambina di un anno e mezzo in un supermercato: arrestato; Bergamo, tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo e le rompe una gamba: arrestato; Terrore a Bergamo: tenta di strappare bimba di 18 mesi alla madre al supermercato. Arrestato 37enne.
Bergamo, uomo tenta di rapire una bambina al supermercatoLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it
VIDEO | Incubo a Bergamo: uno sconosciuto tenta di rapire una bimba in un supermercato, le rompe una gambaSequestro sventato grazia al sangue freddo della madre e all'intervento dei passanti. L'aggressore ora è in carcere ... dire.it
Tenta di rapire una bimba al supermercato di Bergamo e le rompe il femore: arrestato 37enne senza fissa dimora. Le immagini choc facebook
Tenta di rapire una bimba, arrestato a Bergamo #ANSA x.com