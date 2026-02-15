Tenta di rapire una bimba al supermercato di Bergamo e le rompe il femore | arrestato senza fissa dimora La polizia | la sicurezza ha funzionato

Un uomo di 37 anni senza fissa dimora ha tentato di rapire una bambina al supermercato di Bergamo, rompendo il suo femore nel tentativo. La polizia, intervenuta prontamente, ha arrestato il soggetto che ora si trova in custodia. La dinamica dell’accaduto ha allarmato i presenti e ha fatto scattare l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

BERGAMO - Attimi di terrore in un supermercato di Bergamo: la Polizia ha arrestato un cittadino rumeno, senza fissa dimora, 37 anni, e privo di precedenti, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona ai danni di una bambina di un anno e mezzo, nonché di lesioni personali aggravate nei confronti della stessa. La mamma e la mano Intorno alle 13 di ieri - 14 febbraio - l’uomo è entrato in un supermercato Esselunga mentre una famiglia, composta dai genitori e da una figlioletta stava uscendo. In quel frangente, lo sconosciuto ha improvvisamente afferrato la bambina per le gambe, tentando con violenza di sottrarla alla madre che la teneva per mano, cercando di trascinarla verso l’interno del centro commerciale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

