Bottiglie di alcolici e merce nascosta tra i vestiti | fermato mentre tenta il colpo al supermercato

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare bottiglie di alcolici e merce varia in un supermercato di Milano. La polizia lo ha fermato mentre cercava di uscire senza pagare, nascondendo le bottiglie tra i vestiti. Era riuscito a prendere diversi prodotti, tra cui bottiglie di whisky e snack, e li aveva nascosti sotto la giacca. Gli agenti sono intervenuti quando hanno notato comportamenti sospetti all’ingresso.

Ha fatto la scorta di alcolici e non solo, arraffandoli dagli scaffali per poi nascondere sotto i vestiti e passare dalla cassa senza pagare. Ma il colpo è sfumato prima ancora che raggiungesse l'uscita del supermercato. L'uomo di 35 anni, cittadino nigeriano con precedenti per furto, rapina e reati legati all'immigrazione, è stato fermato dalla Squadra Volante della Polizia di Stato mentre cercava di lasciare il negozio senza pagare. Secondo quanto ricostruito, l'allarme è scattato grazie alla chiamata al 112 del direttore dell'Esselunga di via Milano: l'uomo si aggirava tra le corsie con fare sospetto, nascondendo merce tra i vestiti, pronto a uscire con bottiglie di alcolici e altri prodotti senza aprire il portafogli.