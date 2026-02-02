Fuga all’ultimo momento | uomo denunciato dopo aver visto i carabinieri durante un controllo stradale

Un giovane di 26 anni di Tolentino è stato denunciato dai carabinieri dopo aver tentato di scappare durante un controllo stradale. L’uomo, alla vista delle divise, ha deciso di fuggire, ma è stato fermato poco dopo. Ora rischia una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Un 26enne residente a Tolentino è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di fuggire dai carabinieri durante un controllo stradale. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 2 febbraio 2026, in una zona periferica del comune marchigiano, dove le forze dell’ordine del Nucleo radiomobile hanno notato un’auto parcheggiata in modo sospetto vicino a un incrocio. I militari, allertati da un comportamento anomalo, si sono avvicinati per effettuare un controllo. Appena hanno mostrato i distintivi, il conducente ha accelerato bruscamente, mettendo in moto un inseguimento che ha coinvolto diverse strade della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

