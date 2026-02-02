Un giovane di 26 anni di Tolentino è stato denunciato dai carabinieri dopo aver tentato di scappare durante un controllo stradale. L’uomo, alla vista delle divise, ha deciso di fuggire, ma è stato fermato poco dopo. Ora rischia una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Un 26enne residente a Tolentino è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di fuggire dai carabinieri durante un controllo stradale. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 2 febbraio 2026, in una zona periferica del comune marchigiano, dove le forze dell’ordine del Nucleo radiomobile hanno notato un’auto parcheggiata in modo sospetto vicino a un incrocio. I militari, allertati da un comportamento anomalo, si sono avvicinati per effettuare un controllo. Appena hanno mostrato i distintivi, il conducente ha accelerato bruscamente, mettendo in moto un inseguimento che ha coinvolto diverse strade della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga all’ultimo momento: uomo denunciato dopo aver visto i carabinieri durante un controllo stradale

Approfondimenti su Tolentino Carabinieri

Un uomo di 36 anni, originario dell’Est Europa, è stato fermato dai carabinieri a Santa Margherita Staffora mentre tentava di compiere un furto.

Durante un normale controllo stradale a Cercola, i carabinieri hanno arrestato uno zio e un nipote trovati in possesso di sette dosi di cocaina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Tolentino Carabinieri

Argomenti discussi: Dove andare al caldo a febbraio; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Fuga da brividi e schianto contro un albero. Arrestato; 2027. Fuga dalla democrazia, Sergio Rizzo presenta la sua ultima fatica letteraria a Castiglion Fiorentino. Benvenuti al Papini di Pieve Santo Stefano.

Sognate una fuga dalla routine quotidiana Il nuovissimo MC LOUIS Nevis 879 auto vi aspetta per trasformare i vostri sogni in realtà! Scoprite il massimo del comfort e della libertà con il nostro esclusivo motorhome, l'ultimo disponibile per la consegna i - facebook.com facebook

In Nigeria, nella tendopoli di Bokkos, ultimo rifugio dei cristiani in fuga x.com