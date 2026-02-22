truffa va a segno via con i gioielli secondo colpo nella zona di brenna

Una truffa ha portato via gioielli nella zona di Brenna, causando danni a una famiglia. I ladri si sono presentati come venditori e hanno convinto la proprietaria a consegnare gli oggetti di valore. I malviventi sono riusciti a fuggire con una quantità significativa di preziosi, lasciando i proprietari sconvolti. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini di videosorveglianza per identificare i responsabili. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

di Laura Valdesi SIENA La truffa è andata a segno, questa volta. E il bottino sarebbe particolarmente consistente: i malviventi sono riusciti a farsi consegnare una bella quantità di gioielli. Il colpo è stato commesso nella frazione di Brenna che è andata in fibrillazione. Anche perché si tratterebbe della seconda truffa compiuta questa settimana proprio nella stessa zona. Immediato il tam tam fra i residenti per evitare che possano cadere nel tranello altre persone: visto che la banda è riuscita nell’intento potrebbe provarci una terza volta. Così chi ha amici e parenti che vivono lì, ma anche nell’intero comune di Sovicille, si sono attivati mandando messaggi per mettere in guardia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

