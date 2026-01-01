Papa Leone XIV | Ricambio gli auguri di buon anno al Presidente Mattarella – Il video

Il Papa Leone XIV ha inviato i propri auguri di buon anno al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, durante l’Angelus del primo gennaio 2026. In un messaggio di riconoscenza, il Pontefice ha espresso i suoi desideri di pace e serenità per l’anno appena iniziato, sottolineando l’importanza del dialogo e della collaborazione tra le istituzioni. Il video dell’evento è disponibile tramite l’Agenzia Vista.

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 01 gennaio 2026 "Con viva riconoscenza ricambio gli auguri di buon anno al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella" così Papa Leone XIV nell'Angelus del primo dell'anno. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

