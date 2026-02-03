Nei giorni scorsi si è fatta strada l’ipotesi che Xabi Alonso possa essere il nuovo allenatore del Manchester City, in caso di addio di Pep Guardiola. L’ex centrocampista spagnolo, che ha appena terminato una breve esperienza al Real Madrid, potrebbe entrare nella rosa dei candidati ufficiali. La società inglese non ha ancora deciso, ma la pista Alonso si fa sempre più concreta.

Nella lista dei potenziali successori di Pep Guardiola al Manchester City, c’è anche Xabi Alonso, reduce da un’esperienza di sei mesi con il Real Madrid. Anche il Liverpool, però, potrebbe essere interessato allo spagnolo, qualora volessero sostituire Arne Slot. Come riportato dal Telegraph: C’è la crescente convinzione che questa sarà l’ultima stagione di Guardiola sulla panchina del Manchester City. Ha vinto sei Premier League dalla sua nomina nel 2016 e il suo contratto scade nel 2027. Enzo Maresca, che ha lavorato al City come assistente di Guardiola, ha informato il Chelsea di aver parlato con i rappresentanti del City e della Juventus prima di essere esonerato il mese scorso dai Blues; anche lui è nella lista di possibili successori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - C’è anche Xabi Alonso tra i possibili successori di Guardiola al City. Non c’è più De Zerbi (Telegraph)

