Axios | Gli Emirati valutano attacchi a basi iraniane Idf | Colpito rifugio segreto dove operavano scienziati nucleari di Teheran Media | Bombe sull' assemblea per eleggere la Guida suprema

Secondo fonti di Axios, gli Emirati Arabi valutano la possibilità di attacchi contro basi iraniane e l'Idf ha colpito un rifugio segreto di scienziati nucleari a Teheran. I media riferiscono di bombe esplose durante l’assemblea per l’elezione della Guida suprema. La Mezzaluna Rossa segnala almeno 787 vittime, mentre un aereo in arrivo da Abu Dhabi con 200 studenti è atterrato a Malpensa.