Medio Oriente quarto giorno di guerra | raid su Teheran e Beirut Usa pronti a una grande ondata

Il Medio Oriente entra nel quarto giorno di guerra con un’escalation che coinvolge sempre più attori e fronti. Nella notte l’aviazione israeliana ha colpito obiettivi a Teheran e a Beirut, mentre gli Stati Uniti hanno annunciato di aver distrutto diversi centri di comando dei pasdaran. La tensione si è estesa anche al Golfo: l’ambasciata americana a Riad è stata colpita, così come una base statunitense in Bahrein. Il presidente Donald Trump ha promesso una risposta dura agli attacchi contro le forze americane, dichiarando che gli Stati Uniti dispongono di ampie riserve di munizioni e preannunciando una “grande ondata” di operazioni. Non ha escluso neppure l’invio di truppe di terra. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Temi più discussi: Trump afferma che la guerra in Iran potrebbe durare quattro o cinque settimane; Oltre 5 mila voli cancellati per la chiusura dei cieli in Medio Oriente, è in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo; Israele apre il fronte di terra con il Libano: soldati in campo, Hezbollah ci minaccia; Oro sopra 5.400 dollari con la guerra in Medio Oriente: ecco i prossimi target.

Il conflitto regionale in Medio Oriente è entrato in una fase drammaticamente nuova e pericolosa. In Libano stiamo lavorando con i nostri partner e le comunità sul campo per valutare e rispondere alle esigenze più urgenti delle persone sfollate a causa dell'ulti x.com

