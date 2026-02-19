Media | in Medio Oriente dispiegamento aereo americano più grande dall' invasione dell' Iraq nel 2003 Usa pronti ad attaccare nel weekend
Gli Stati Uniti stanno rafforzando la presenza militare in Medio Oriente con il maggiore dispiegamento aereo dal 2003, quando invasero l’Iraq. Le fonti americane indicano che i velivoli sono pronti a intervenire nel fine settimana, ma il presidente Trump non ha ancora dato il via libera. La tensione tra Washington e Teheran aumenta, mentre si temono possibili escalation. Le forze statunitensi mantengono alta la prontezza, senza confermare dettagli su eventuali obiettivi militari. La situazione rimane sotto stretto controllo.
Le possibilità di un conflitto aperto tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più complete. Secondo i media americani, gli Usa saranno pronti ad attaccare nel weekend, ma il presidente Trump non avrebbe ancora deciso se procedere, né quali sarebbero gli obiettivi di un'operazione militare. Intanto, la portaerei Ford e il suo Strike Group sono in viaggio verso il Medio Oriente e, in caso di guerra, dovranno difendere Israele da eventuali rappresaglie di Teheran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
