Media | in Medio Oriente dispiegamento aereo americano più grande dall' invasione dell' Iraq nel 2003 Usa pronti ad attaccare nel weekend

Gli Stati Uniti stanno rafforzando la presenza militare in Medio Oriente con il maggiore dispiegamento aereo dal 2003, quando invasero l’Iraq. Le fonti americane indicano che i velivoli sono pronti a intervenire nel fine settimana, ma il presidente Trump non ha ancora dato il via libera. La tensione tra Washington e Teheran aumenta, mentre si temono possibili escalation. Le forze statunitensi mantengono alta la prontezza, senza confermare dettagli su eventuali obiettivi militari. La situazione rimane sotto stretto controllo.

