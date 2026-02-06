Allerta meteo Puglia | temporali e venti forti in arrivo sui Monti Dauni

La Puglia si prepara a un nuovo colpo di maltempo. Giovedì 5 febbraio 2026, i Monti Dauni si trovano di nuovo sotto assedio: temporali e venti forti sono in arrivo, dopo una breve tregua che aveva portato un po’ di sollievo nella giornata di oggi. Le previsioni indicano che le condizioni meteo continueranno a peggiorare, portando disagi e allarmi in tutta la zona.

**** Giovedì 5 febbraio 2026, con il termine della tregua temporalesca registrata nella giornata di oggi, il maltempo torna a colpire la Puglia. Le prime previsioni ufficiali indicano che le perturbazioni atlantiche saranno protagoniste del nuovo clima meteorologico, con nubi sparse e ampie schiarite che si alternano a precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco. Il Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione ha lanciato due diverse allerte meteo: una gialla per il rischio idrogeologico e una per il rischio vento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Venti forti e temporali si avvicinano alla Puglia.

