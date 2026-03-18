MTB South Experience sui Monti Dauni un sentiero dedicato a Gianpier Clima

Sui Monti Dauni è stato inaugurato un nuovo sentiero dedicato a Gianpier Clima, filmmaker scomparso. L'inaugurazione è avvenuta durante la prima tappa del circuito cicloturistico MTB South Experience. Il percorso parte dal Lago Pescara e si dirige verso la sella tra Monte Sidone e Toppo Pescara, dove è stato ufficialmente intitolato in suo onore.

Parte dal Lago Pescara e sale fino alla sella tra Monte Sidone e Toppo Pescara il sentiero dedicato a Gianpier Clima. È stato intitolato alla memoria dell’indimenticato filmmaker giramondo, prematuramente scomparso il 21 gennaio scorso, con una cerimonia molto toccante, che ha commosso i partecipanti, nel corso della tappa sui Monti Dauni del circuito Mountain Bike South Experience, promossa dall’A.S.D. MTB Puglia. IL SENTIERO GIANPIER CLIMA È uno dei sentieri principali per raggiungere la vetta del Monte Cornacchia. Ora porta il nome di Gianpier Clima, che in sella alla sua mountain bike ha raccontato egregiamente il territorio con uno stile inconfondibile. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - MTB South Experience, sui Monti Dauni un sentiero dedicato a Gianpier Clima Articoli correlati MTB South Experience, prima tappa sui Monti Dauni per Gianpier Clima: un sentiero porterà il suo nomeÈ dedicata alla memoria di Gianpier Clima, filmmaker giramondo e spirito libero autentico interprete della filosofia MTB, la prima tappa del circuito... Allerta meteo Puglia: temporali e venti forti in arrivo sui Monti DauniGiovedì 5 febbraio 2026, con il termine della tregua temporalesca registrata nella giornata di oggi, il maltempo torna a colpire la Puglia. Contenuti e approfondimenti su South Experience Temi più discussi: MTB South Experience: prima tappa questa domenica sui Monti Dauni in memoria di Gianpier Clima; MTB South Experience, dai Monti Dauni parte il viaggio verso la vetta più alta della Puglia; Mountain Bike Experience dall’alto della Puglia; In Mountain Bike dalla Via Francigena al rifugio sul Monte Cornacchia. MTB South Experience, sui Monti Dauni un sentiero dedicato a Gianpier ClimaÈ stato intitolato alla memoria del filmmaker durante la prima tappa del circuito cicloturistico Parte dal Lago Pescara e sale fino alla sella tra Monte Sidone e Toppo Pescara il sentiero dedicato a ... manfredonianews.it MTB South Experience, prima tappa sui Monti Dauni in memoria di Gianpier ClimaLe cicloescursioni del calendario MTBSE partono dalla Puglia domenica 15 marzo È dedicata alla memoria di Gianpier Clima, filmmaker giramondo e spirito libero autentico interprete della filosofia MT ... manfredonianews.it MTB South Experience sulla vetta più alta della Puglia: dalla Via Francigena al rifugio sul Monte Cornacchia, grande evento cicloturistico il 15 marzo 2026 a Biccari #biccari #montidauni #dauniacom #montecornacchia #lucera #altapuglia #daunia #daun - facebook.com facebook