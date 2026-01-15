Teatro Vertigo sabato 17 e domenica 18 gennaio lo spettacolo Muori amore mio!

Al Teatro Vertigo, sabato 17 e domenica 18 gennaio, va in scena

Sabato 17 gennaio alle 21 e domenica 18 alle 17 al Teatro Vertigo sarà in scena la compagnia La Tartaruga di Pisa con la commedia "Muori amore mio!" di Aldo De Benedetti. "Muori amore mio!", scritta nella parte finale della sua carriera e poco rappresentata, è una commedia che racchiude in sé un.

