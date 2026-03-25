Teatro del Giglio Bianucci scrive al prefetto Siamo preoccupati

Una richiesta di intervento è stata presentata al prefetto riguardo al bilancio preventivo 2025 del Teatro del Giglio, che risulta essere scomparso da circa diciotto mesi. La comunicazione è firmata da un rappresentante della struttura teatrale e mira a chiarire la situazione finanziaria e amministrativa legata a questo documento. La questione è ora al vaglio delle autorità competenti.

È arrivata sul tavolo del prefetto Cristina Favilli la richiesta di intervenire per far luce sul bilancio preventivo 2025 del Teatro del Giglio, ‘disperso’ da quasi un anno e mezzo. A scrivere la lettera è stato il consigliere Daniele Bianucci, più volte intervenuto nei mesi scorsi – insieme alle altre forze di opposizione – per chiedere prima un riscontro all’amministratore unico Giorgio Angelo Lazzarini (nella foto a destra), poi un richiamo da parte del sindaco Mario Pardini. "Arrivati nel pieno dell’anno corrente – si legge nel documento – e nonostante numerosi solleciti, il Consiglio comunale non ha ancora avuto la possibilità di poter analizzare il bilancio preventivo per l’annualità 2025 dell’azienda speciale del Comune di Lucca Teatro del Giglio Puccini, che rappresenta la principale istituzionale culturale cittadina". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro del Giglio. Bianucci scrive al prefetto ”Siamo preoccupati“ Articoli correlati Leggi anche: L’opera per ragazzi in scena al Teatro del Giglio ’Verso Turandot’. Nuovo appuntamento al Teatro del GiglioGrandi ospiti per un incontro che vede al centro uno dei capolavori firmati Giacomo Puccini: ’Turandot’. Tutto quello che riguarda Teatro del Giglio Bianucci scrive al... Discussioni sull' argomento Teatro del Giglio. Bianucci scrive al prefetto Siamo preoccupati; Teatro del Giglio, Bianucci (Sinistra Con) scrive al prefetto: Siamo preoccupati, chiediamo un suo intervento. Teatro del Giglio. Bianucci scrive al prefetto Siamo preoccupatiIl consigliere del centrosinistra chiede l’intervento di Favilli Da quasi un anno e mezzo manca il bilancio preventivo e alle richieste di accesso agli atti l’amministrazione non risponde. lanazione.it Teatro del Giglio, Bianucci (Sinistra Con) scrive al prefetto: Siamo preoccupati, chiediamo un suo interventoIl consigliere comunale sottolinea: Ci stupisce che il sindaco Pardini consenta all’amministratore unico Lazzarini un comportamento del genere ... luccaindiretta.it , – Giovedì 26 marzo, alle ore 19.00, nel foyer del Teatro del Giglio Giacomo Puccini, saranno protagonisti di un nuovo appuntamento d - facebook.com facebook