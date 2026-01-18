Litiga con i vicini di casa e li minaccia con una pistola

Un uomo di 51 anni residente in Bassa Ossola è stato denunciato dai carabinieri di Gravellona Toce per aver minacciato i vicini di casa con una pistola. L'episodio, avvenuto recentemente, ha portato all'intervento delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza e la tranquillità della zona. La vicenda evidenzia l'importanza di gestire con responsabilità eventuali conflitti di vicinato.

I carabinieri di Gravellona Toce hanno denunciato un uomo di 51 anni, residente in bassa Ossola, per minaccia aggravata. L’intervento è scattato dopo l’ennesimo litigio con il vicino di casa. Al termine della discussione l’uomo avrebbe mostrato il calcio di una pistola, tenuta nascosta nella cintura dei pantaloni, arrivando a minacciare di usarla. Ricevuta la segnalazione, i carabinieri di Gravellona Toce, supportati dai colleghi di Premosello Chiovenda, si sono presentati nell’abitazione del 51enne e hanno effettuato una perquisizione alla ricerca dell’arma e di eventuali altri oggetti detenuti illegalmente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

