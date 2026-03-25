Al Teatro Coccia sono in programma due spettacoli della stagione Prosa Prospettive 20252026, con rappresentazioni sabato 28 marzo alle 21 e domenica 29 marzo alle 16. Sul palco saliranno gli attori Giampiero Ingrassia e Mariangela Bargilli per interpretare

Biglietti dai 18 ai 34 euro, online e presso la biglietteria del teatro. La stagione di Prosa è realizzata in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo. "Ti ho sposato per allegria" è la prima delle 11 commedie di Natalia Ginzburg. La scrive nel 1965, tre anni dopo avere vinto il Premio Strega con il suo capolavoro "Lessico Famigliare". Come in quasi tutta la sua produzione affronta ancora temi eterni come l'amore, le relazioni, le madri, la morte, la diseguaglianza sociale. E ancora una volta ne parla quasi senza parlarne raccontando storie in apparenza semplici e familiari con la lingua concreta di tutti i giorni. Ti ho sposato... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Teatro: al Coccia Giampiero Ingrassia e Mariangela Bargilli con "Ti ho sposato per allegria"

Articoli correlati

Natalia Ginzburg senza tempo, Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli a teatro nella commedia "Ti ho sposato per allegria""Ti ho sposato per allegria", la brillante commedia di Natalia Ginzburg scritta nel 1965, non porta i segni del tempo e al contrario rimane un testo...

Amore e comicità domestica, Marianella Bargilli e Giampiero Ingrassia in "Ti ho sposato per allegria"Ti ho sposato per allegria, la commedia di Natalia Ginzburg, è un testo che, con ironia, continua a interrogare il pubblico sulle dinamiche...

Aggiornamenti e notizie su Coccia Giampiero Ingrassia

Sold out Ti ho sposato per allegria: Giampiero Ingrassia mette in scena la commedia di Natalia GinzburgTi ho sposato per allegria: al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, in provicnai di Grosseto, in scena la commedia di Natalia Ginzburg ... grossetonotizie.com

Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi: «Amici da sempre, ci capiamo al volo. E ce la spassiamo»Uno è un maniaco dell’ordine a cui sfuggono tutte le cose essenziali, l’altro è un uomo che ha sempre la testa per aria e non si accorge della piega rovinosa che ha preso la sua vita. In comune, hanno ... ilmessaggero.it