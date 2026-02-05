Natalia Ginzburg senza tempo Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli a teatro nella commedia Ti ho sposato per allegria

Questa sera il teatro si anima con la commedia di Natalia Ginzburg, scritta nel 1965, ma ancora fresca e attuale. Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli portano in scena un testo che, con ironia e sincerità, mette sotto la lente le sfide dell’amore e i rapporti di coppia. Un appuntamento da non perdere per chi cerca una risata intelligente e riflessioni senza tempo.

"Ti ho sposato per allegria", la brillante commedia di Natalia Ginzburg scritta nel 1965, non porta i segni del tempo e al contrario rimane un testo che, con ironia e profondità, continua a interrogare il pubblico sulle dinamiche dell’amore e della vita di coppia. Con la regia di Emilio Russo e l’interpretazione di Giampiero Ingrassia, Marianella Bargilli, Lucia Vasini, Claudia Donadoni e Viola Lucio, la commedia arriva proprio sul palco del teatro Diego Fabbri venerdì 13 e sabato 14 febbraio alle ore 21 e domenica 15 febbraio alle ore 16. "Ti ho sposato per allegria" è la prima delle undici commedie di Natalia Ginzburg.🔗 Leggi su Forlitoday.it

La commedia

Marianella Bargilli conquista il pubblico con lo spettacolo “Ti ho sposato per allegria”.

