Natalia Ginzburg senza tempo Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli a teatro nella commedia Ti ho sposato per allegria
Questa sera il teatro si anima con la commedia di Natalia Ginzburg, scritta nel 1965, ma ancora fresca e attuale. Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli portano in scena un testo che, con ironia e sincerità, mette sotto la lente le sfide dell’amore e i rapporti di coppia. Un appuntamento da non perdere per chi cerca una risata intelligente e riflessioni senza tempo.
"Ti ho sposato per allegria", la brillante commedia di Natalia Ginzburg scritta nel 1965, non porta i segni del tempo e al contrario rimane un testo che, con ironia e profondità, continua a interrogare il pubblico sulle dinamiche dell’amore e della vita di coppia. Con la regia di Emilio Russo e l’interpretazione di Giampiero Ingrassia, Marianella Bargilli, Lucia Vasini, Claudia Donadoni e Viola Lucio, la commedia arriva proprio sul palco del teatro Diego Fabbri venerdì 13 e sabato 14 febbraio alle ore 21 e domenica 15 febbraio alle ore 16. "Ti ho sposato per allegria" è la prima delle undici commedie di Natalia Ginzburg.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondimenti su Natalia Ginzburg Teatro
Amore e comicità domestica, Marianella Bargilli e Giampiero Ingrassia in "Ti ho sposato per allegria"
La commedia
'Ti ho sposato per allegria', lo spettacolo da tutto esaurito con Marianella Bargilli fa tappa al Teatro Verdi
Marianella Bargilli conquista il pubblico con lo spettacolo “Ti ho sposato per allegria”.
Ultime notizie su Natalia Ginzburg Teatro
Marianella Bargilli e Giampiero Ingrassia, l’ironia di Natalia Ginzburg torna a graffiare: in tournée Ti ho sposato per allegria (P.Fizzarotti)Alcune commedie si presentano leggere, quasi da salotto, e altre invece lavorano di punta: ti fanno ridere e subito dopo ti lasciano addosso una domanda scomoda. Ti ho sposato per allegria, scritto ... farodiroma.it
“Un giorno incontriamo l’amore”: una citazione di Natalia Ginzburg. Leggila nei commenti facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.