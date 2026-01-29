Amore e comicità domestica Marianella Bargilli e Giampiero Ingrassia in Ti ho sposato per allegria

Ti ho sposato per allegria, la commedia di Natalia Ginzburg, è un testo che, con ironia, continua a interrogare il pubblico sulle dinamiche dell’amore e della vita di coppia. Con la regia di Emilio Russo e l’interpretazione di Giampiero Ingrassia, Marianella Bargilli, Lucia Vasini, Claudia.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Dal 20 al 23 gennaio, alle ore 21, al Teatro Nuovo di Verona si terrà “Ti ho sposato per allegria”, quarto appuntamento della rassegna “Divertiamoci a Teatro”, promossa dal Teatro Stabile di Verona – Centro di Produzione Teatrale.

Prossima tappa : 31 gennaio ore 21.00 1 febbraio ore 17 Teatro Verdi Pisa Fondazione Teatro di Pisa Teatro Quirino Teatro Menotti #tihosposatoperallegria #marianellabargilli facebook