Tchoukball I Ferrara ’Caplaz’ in Ungheria per la European Silver Cup

Grazie al quinto posto ottenuto nella scorsa Serie A, i Ferrara Caplaz parteciperanno alla European Silver Cup 2026, dal 13 al 15 marzo in località Lake Velence (Ungheria). La European Silver Cup vede la partecipazione di 12 squadre provenienti da Italia, Svizzera, Germania, Francia, Regno Unito ed Ungheria. I Caplaz sperano di ritagliarsi un ruolo da protagonisti del torneo, come ha lasciato intendere l’allenatore Andrea Bonora: "Sappiamo che ci saranno squadre molto esperte, in primis le svizzere ma non posso non menzionare le altre italiane presenti. Mi aspetto una crescita della squadra nei tre giorni di torneo, speriamo di poterci piazzare tra le prime due del girone per poi arrivare alla domenica e giocarci le nostre carte per arrivare a medaglia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

